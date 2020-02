Se billedserie Stine Zachariassen forsikrer, at hun kun driver hundepension og har et privat hundehold, som ikke er erhverv. Foto: Torben Andersen

Tvivl om dispensation til hundepension

Odsherred - 04. februar 2020 kl. 08:12 Af Torben Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Stine Zachariassen, som sammen med sin mand driver hundepensionen Team Huntingdogs på Lammefjorden, blev glad, da et flertal i miljø-og klimaudvalget for fire måneder siden besluttede at give hende dispensation til afstandskravene til nærmeste nabo.

Men nu er glæden vendt til frustration.

For embedsmændene har fremlagt sagen igen til behandling på miljø-og klimaudvalgets møde i dag, og vinklingen er, at det kan risikere at koste kommunen et erstatningsbeløb, hvis der kommer et sagsanlæg fra en nabo. Forvaltningen skriver, at det ikke er »muligt at give en sikker juridisk vurdering af naboernes mulighed for at få medhold i et erstatningskrav«, men risikonen øges, fordi der er mere aktivitet på Team Huntingdogs end oprindeligt beskrevet. Embedsmændene mener, at ansøgningen fra Stine Zachariassen er ny, da den indeholder både hundekennel og hundepension. Og det betyder endvidere, at de naboretlige regler pludselig kommer i spil.

I den ansøgning, som Stine Zachariasens rådgiver har indsent til kommunen om landzonetilladelse, står imidlertid, at hun driver en hundepension og har et privat hundehold. Og hun forstår på den baggrund ikke forvaltningens sagsfremstilling.

- Jeg har fra starten gjort opmærksom på, at det er et privat hundehold, og at der aldrig har været erhverv på mine egne hunde, og det kommer der heller ikke. Jeg føler mig virkelig ført bag lyset, siger Stine Zachariassen.

Venstre, Enhedslisten og DF stemte for dispensationen i september, mes Socialdemokratiet stemte imod.

Helge Fredslund (V) er medlem af miljø-og klimaudvalget, og han forstår ikke sagsfremstillingen.

- Der er flere ting i den, jeg ikke forstår, blandt andet det, der står om en hundekennel, for det er en fejl, siger han og fortsætter:

- Beslutningen i udvalget var, at vi skulle se sagen igen for at se på indholdet af dispensationen. Men nu er der to sager på dagsordenen om sagen, og det stiller jeg mig uforstående overfor.

Helge Fredslund oplyser, at borgmester Thomas Adelskov (S) har fortalt ham, at hvis man stemmer for en dispensation, så kan politikerne i sidste ende blive gjort personligt ansvarlig rent økonomisk, hvis kommunen taber en erstatningssag.

- Jeg har derfor bedt om at få et juridisk notat om dette, siger Helge Fredslund.

Thomas Adelskov bekræfter, at der er et notat om politikernes økonomiske ansvar på vej til udvalget.