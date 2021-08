Se billedserie Familien Kjerside har kørt med heste i flere generationer. Her ses Andrea (t,h,) og Anna sammen med far Thomas (t.v.) og farfar René. Fotos: Kim Rasmussen

Tvillinger fra Grevinge kører til EM

14. august 2021

Anna og Andrea har ikke interessen og talentet fra fremmede, familien Kjerside er en rigtig hestefamilie, der har kørt med heste i flere generationer.

»Der står tre heste på en fold,« siger Thomas Kjerside i telefonen, da han skal guide Nordvestnyt ned af en markvej for at nå frem til hestestallen i Grevinge, hvor hans døtre Andrea og Anna Kjerside står klar med to heste og to vogne.

De har lige som andre hesteglade piger været udsat for lukkede konkurrencer her under coronaen, men nu er der fuld fart på igen. De er netop blevet udtaget til EM i at køre med heste.

Det foregår med vogn, hvor Anna eller Andrea styrer hesten forrest, og hvor der vil være en voksen på over 18 år bagerst, der kan stå for sikkerheden. Det kunne for eksempel være deres far Thomas Kjerside.

Man stiller op i tre forskellige discipliner, som hedder dressur, maraton og forhindringskørsel.

Heste fra barnsben

Anna Kjerside er udtaget til EM i kategorien Youngriders, som er i aldersgruppen 16-21 år. Andrea Kjerside er udtaget i kategorien Junior fra 14-18 år. Det er de begge glade for, så de ikke skal køre mod hinanden, men i stedet kan koncentrere sig om at hjælpe og heppe på hinanden.

De har begge været bidt af heste, siden de var helt små.

»Det har altid været en interesse, fra jeg var helt lille. Der kørte vi med en shetlandspony,« fortæller Andrea Kjerside og peger ud på en lille brun hest, som står på folden og hygger sig.

»Jeg var seks år, da min far spurgte mig, om jeg ville køre. I den alder ser det jo sjovt ud, og det var det,« tilføjer Anna Kjerside.

Den 22. august kører hestetraileren mod EM i Frankrig, hvor de skal deltage fra 24 til 29. august:

»Det bliver spændende at opleve, hvordan det er og se, hvordan vi kører, når vi skal køre mod de bedste,« fortæller Andrea Kjerside, mens hendes søster supplerer:

»Tyskland er en stærk nation, og der har været kamp om pladserne.«

For både Anna og Andrea Kjerside er det vigtigste til dette EM, at de får en masse erfaringer og en god oplevelse med hjem. Så selvom de ikke får medaljer, vil det ikke slå dem ud, da det er første gang, at de skal køre et stort internationalt stævne. Miljøet er lidt småt i Danmark - modsat Tyskland - da man på grund af sikkerhed skal have en hjælper bag på vognen. Derfor er der mange, der er kommet ind i sporten via familien, da der også er en stor økonomisk byrde i form af det rigtige udstyr og de gode vogne.

Af samme grund er det også vigtigt for Anna Kjerside at tilføje, at hun skylder en stor tak til Carina og Jakob Andersen, som har lånt hende både hest og vogn til EM, da hendes egne ponyer var skadet.