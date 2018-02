Kommunen varsler planer om at tvangsopføre pergola ved Havnevej i Nykøbing, selvom der er planer om at bygge boliger.

Tvangspergolaen truer stadig

Filip Dyvekær var helt sikker på, at han snart ville få 700.000 kroner retur fra Odsherred Kommune, som i samme moment ville droppe tidligere planer om at tvangsopføre en pergola på den gamle slagterigrund ved siden af Aldi-butikken, i Nykøbing, særligt fordi en arkitekt arbejder med tegningerne til en række lejligheder, der skal opføres ud mod Havnevej.

»Det forholder sig sådan, at ejeren af grunden er blevet varslet i flere trin om at arbejderne vil gå i gang. der har været et enkelt møde i december om anvendelse af den specifikke beliggenhed langs Havnevej til boligformål. Imidlertid ser kommunen sig nødsaget til at fastholde d eplanlagte arbejder, som vil gå i gang inden for overskuelig tid.«