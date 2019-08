Tv-kok talte om verdensmål

Anne Hjernøe lagde ud med at tale om det andet verdensmål, som handler om at stoppe sult. Hun pegede på, at 1,5 mia. mennesker er fejlernærede, og hun slog et slag for, at man skulle anvende meget mindre forarbejdet mad i dagligdagen. Og hun præciserede, at det derfor er nødvendigt at tænke over madens smag.