Tussegamle nødkaldeanlæg skal svigter på plejecentrene

Nødkaldeanlægget på plejecenter Bakkegården, i Højby, er 13 år gammelt, og på de øvrige plejecentre i Odsherred Kommune er anlæggene alle over otte år gamle, og der er en stigende risiko for system- og driftsfejl, og de bør udskiftes.

Samtidig har der i flere år været bekymringshenvendelser fra beboere på kommunens plejecentre og pårørende, der har været bekymrede for nødkaldeanlæg, der ikke fungerede, og der er politisk enighed i social- og forebyggelsesudvalget om, at nye anlæg skal indkøbes.

Samtidig har Venstres Pia Gade stillet forslag om, at det skal gøres nemmere for hjemmeboende ældre at få udleveret et nødkaldesystem, og politikerne i social- og forebyggelsesudvalget var positive over for begge forslag.