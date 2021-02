Geopark Odsherreds direktør, Morten Egeskov, ser ud til at blive en helt central person i det fremtidige turistsamarbejde. Foto: Thomas Olsen

Turistsamarbejde ser ud til at være på plads

Odsherred - 08. februar 2021 kl. 06:07 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen

Odsherred har fra den 30.juni trukket sig fra det fælleskommunale turistsamarbejde Destination Sjælland, og i morgen tager økonomiudvalget hul på snakken om, hvordan turismen skal organiseres.

De to største partier er enige om, at Geopark Odsherred skal have en central rolle.

»Vi ser helst at en af vores lokale aktører og gerne Geopark Odsherred vil kunne løfte opgaven med først at få genoprettet Visit Odsherred og efterfølgende drive turismeområdet i Odsherred. Umiddelbart kan vi ikke se andre, der vil kunne løfte opgaven her og nu. Geopark Odsherred har den viden der skal til, og musklerne til at være den fremtidige aktør til at drive en professionel organisation til gavn for de mange virksomheder, der bidrager til at skabe gode turismeoplevelser i Odsherred,« siger Allan Andersen (S).

Og Venstres gruppeformand, Niels Nicolaisen, er enig.

»For os vil det være helt naturligt, at den fremtidige organisering af turismesamarbejdet i Odsherred fremover vil blive varetaget af Geopark Odsherred. I Geopark Odsherred har vi i dag både blandt medarbejdere og i bestyrelsen rigtig gode kompetencer, som det vil være helt naturligt at trække på. Samtidig vild et være en opgave vi tror på at Geopark Odsherred hurtigt kan rykke på, hvilket er helt afgørende,« siger han.