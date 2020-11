Turisterne skal bidrage til hallernes økonomi

Men WannaSport er det muligt at leje badmintonbaner i Hallerne i Odsherred. Modelfoto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Odsherred - 12. november 2020 kl. 19:30 Af Jesper Danscher Kontakt redaktionen

Odsherred kommune har indgået en aftale med virksomheden WannaSport, der via en app tilbyder folk at booke for eksempel badmintonbaner i hallerne i Odsherred Kommunen.

- Vi blev orienteret om de foreløbige resultater på kultur- og folkeoplysningsudvalgets møde tirsdag, fortæller formanden for udvalget Gitte Hededam.

- Jeg må indrømme, at jeg synes, det er et fint initiativ, der giver vores turister mulighed for at bruge de idrætsfaciliteter, som alligevel står tomme i ferieperioden, siger hun.

På sigt mener udvalgsformanden, at de tilskud, udlejningen til turister giver, kan være med til at holde hånden under hallernes økonomi.

I løbet af de ni dage blev der foretaget følgende udlejninger: 11 udlejninger af badmintonbane i Hallerne i Nykøbing og 4 udlejninger af badmintonbane i Vig Kultur- og Idrætscenter.

Det samlede lejeindtægt i perioden har været 1500 kr., hvoraf Hallerne i Odsherred har indkasseret 1125 kr. (75 procent af lejeindtægt) og det resterende beløb er ifølge indgået aftale gået til Wannasport (25 procent af lejeindtægt).