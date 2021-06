Turistchef Morten Egeskov forventer en travl højsæson. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Turistchef bobler af optimisme

Odsherred - 08. juni 2021 kl. 17:15 Af Torben Andersen Kontakt redaktionen

odsherred: Det forlyder, at sommerhusbureauer lider under, at danskere aflyser deres bestillinger for sommerferien, idet det igen er blevet muligt at rejse til udlandet.

Men denne problemstilling er ikke aktuel for Odsherreds turistchef, Morten Egeskov.

- Vi har ikke haft nogle danske aflysninger, siger han og glæder sig samtidig over, at tyske turister nu kan rejse til Danmark.

Organiseringen af turismen overgår den 1. juli fra Destination Sjælland til Geopark Odsherred, hvor Morten Egeskov er direktør. Geoparken driver også Feriepartner, som udlejer lokale sommerhuse.

- I den sidste uge er 80 procent af bookingerne kommet fra Tyskland. Vi har løbende givet vores tyske gæster mulighed for at ombooke, men langt de fleste, omkring 90 procent, har troet på, at de kunne komme ind i Danmark, og det viste sig jo at holde stik, siger Morten Egeskov, som allerede nu kan konstatere, at året bliver det bedste udlejningsår nogensinde, ikke mindst på baggrund af den nationale nedlukning i januar og februar, hvor sommerhusejere i tusindvis valfartede til Odsherred. I uge 7, påsken og i højsæsonen i juni-juli har der været og vil der være udsolgt.

- Vi får ikke udsolgt i september, men jeg er sikker på, at vi får en rigtig god belægning, siger Morten Egeskov, som fortsætter:

- Jeg kan slet ikke se, hvordan der nogensinde skulle komme så mange gæster til Odsherred som i år. Den store forskel fra tidligere er helt klart, at vi har haft flere gæster i ydersæsonerne.

De mange gæster kan også se frem til, at sommeren kommer til at byde på betydeligt flere arrangementer end sidste sommer. Det gælder for eksempel geoparkens eget Geopark Bjerg Grand Prix den 15. august.

- Vi håber at få 1500 deltagere, det kan vi sagtens håndtere, siger Morten Egeskov, som meget gerne ser, at der kommer endnu flere arrangementer hen over sommeren.

- Der kommer vanvittigt mange mennesker gæster , i juli måske 100.000, og de skal også have nogle oplevelser, siger han og oplyser i øvrigt, at geoparken lige har modtaget 31 ansøgninger om økonomisk støtte til aktiviteter, og nogle af disse vil også foregå i år.

Han tror ikke, at corona-frygten vil være lige så stor som sidste år.

- Mange er vaccineret, folk har vænnet sig til at holde afstand, og vi har en stor testkapacitet i Odsherred, så sommeren ser helt anderledes ud end sidste år. Jeg er enorm optimistisk med hensyn til de kommende måneder, siger Morten Egeskov.

Geopark Odsherred er i fuld gang med at opdatere en digital aktivitetskalender.

- Inden meget kort tid, også før den 1.juli, vil den være klar til gavn for aktørerne, gæsterne og alle andre, siger Morten Egeskov.