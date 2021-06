Turismeplan for Nykøbing og omegn

Plan på vej om turismeforbindelse mellem Nykøbing, Rørvig og Højby. Foto: Preben Moth Foto: Jesper Larsen

Odsherred - 21. juni 2021 kl. 06:32 Af Torben Andersen Kontakt redaktionen

Der er kun 20 minutter på cykel mellem Sommerland Sjælland/Højby og Nykøbing - og 25 minutter mellem Rørvig og Nykøbing, »men de opleves som tre helt adskilte steder«.

Sådan lyder en af mange pointer i en projektbeskrivelse for en strategisk-fysisk udviklingsplan for Nykøbing og omegn. Økonomiudvalget fik forleden en orientering om turisme-oplægget.

Planen tager udgangspunkt i, at Nykøbing og Rørvig allerede er udpeget som kraftcentre i forhold til overnatningkapacitet på Sjælland. Men planen udvider geografien, så Højby tænkes med, og det betyder, at planen, der skal udarbejdes i detaljer senere, skal fokusere på Sommerland Sjælland, Højby, Trundholm Mose, Solvognens Fundsted, Annebergparken, Nykøbing Havn og Nykøbing by.

Projektbeskrivelsen pointerer, at Odsherred »i en vis grad er udfordret af at have byer og strande liggende adskilt« - afstanden fra Algade til Nordstranden er således to kilometer, og i Rørvig by er der nogenlunde den samme afstand til stranden.

Borgmester Thomas Adelskov (S) henviser til, at kommunens planstrategi berører problemstillingen.

- Det er en dynamisk proces, hvor det også handler om at skaffe et plangrundlag, som gør, at vi kan tiltrække investorer til nogle af tankerne, siger Thomas Adelskov, som selv kommer til at sidde i den styregruppe, der nedsættes til efteråret.