Turisme-aftale på vej

- Vi er i en opstartsfase. Det er en todelt proces. I efteråret vil økonomiudvalget gerne mødes med turismeaktørerne og geoparken for at drøfte for, hvordan man nu kan organisere turismeindsatsen. Der er flere spørgsmål, der skal afklares: Hvordan bliver aktørerne inddraget? Skal vi have et turistråd som tidligere? Kan vi lære af andre turist- organisationer, eller skal vi finde en helt ny model for os i Odsherred? Det kunne vi godt have besluttet os for nu, men vi har ikke haft mulighed for at tale med aktørerne på grund af corona-situationen, siger borgmesteren, som også sidder i geoparkens bestyrelse.