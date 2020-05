Thomas Nicolaisen (R) og Leif Egholm (OL) støtter projektforslaget om et nyt, moderne renseanlæg i Fårevejle - i et samarbejde med Holbæk Kommune.

Turbo på grøn omstilling

Renseanlægget og skolen i Fårevejle. Det er to lokaliteter, som ifølge Thomas Nicolaisen (R) og Leif Egholm (OL) danner nogle gode rammer for en snak om grøn omstilling i Odsherred Kommune.

De er begge medlem af et helt nyt udvalg, som byrådet har nedsat, og som skal have fokus på den grønne omstilling i kommunen.

- Renseanlægget viser det store miljøperspektiv. Vi kan se ind i fremtiden, for eksempel med det spildevand, som i dag ikke bliver udnyttet. Men med varmepumper kunne det udnyttes, selv om der er nogle afgifter lige nu, som betyder, at det ikke er så rentabelt. Men hvis man vil den vej, så må man jo kæmpe, siger Thomas Nicolaisen.

De to politikere ser positivt på et stort, endnu ikke besluttet projekt, hvor Odsherred og Holbæk Kommuner samarbejder om at udvide renseanlægget i Fårevejle.