En 45-årig kvinde blev fredag idømt 20 dages betinget fængsel for at have truet en ansat på jobcentret i Fårevejle. Foto: Mie Neel

Trusselsag afsluttet efter fire år

En 45-årig kvinde fra København slipper for at skulle i fængsel, da retten i Holbæk fredag eftermiddag idømte hende 20 dages betinget fængsel for en række verbale trusler mod en ansat på jobcenteret i Fårevejle tilbage i december 2015. Anklageskriftet, der var udfærdiget i forbindelse med dagens retssag, var det fjerde i rækken siden lovovertrædelsen fandt sted tilbage i 2015. Kvinden skulle ifølge anklageskriftet under en telefonsamtale med forurettede, som var ansat på jobcentret i Fårevejle, flere gange have udtalt, at hun ville komme og skyde forrettede. Trusler som ifølge anklageskriftet var egnet til at fremkalde alvorlig frygt for eget liv eller helbred hos forurettede. Der var tale om den overtrædelse af straffelovens paragraf 119 stk. 1 om vold eller trussel om vold mod embedsmand i funktion.