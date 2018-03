Se billedserie Der bor 27 katte i kattehjemmet, som dog ikke er blevet godkendt til videreformidling af kattene endnu.

Trusler mod kattehjem

Odsherred - 08. marts 2018 kl. 16:32 Af Helene MacCormac Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Jeg er blevet truet på livet og beskyldt for snyd med regnskabet og mishandling af kattene. Der er tale om injurier, så nu har vi to jurister som ser på sagerne, siger Kasper Martlev, som er formand for dyreværnsforeningen Karla, og som for få måneder siden etablerede et akut kattehjem på Stenstrupvej ved Gudmindrup.

Det er især på kattehjemmets Facebookside, at der er kommet kommentarer om, at Kasper Martlev skulle have oprettet kattehjemmet udelukkende med henblik på, at samle penge ind til sig selv, og at foreningen Karla slet ikke er en forening. Beskyldningerne og truslerne er også kommet som private beskeder. Nordvestnyt har også modtaget henvendelser fra personer, som har rettet skarp kritik af Kasper Martlev og foreningen Karla, men som dog ikke har ønsket at stå frem med navn.

- Folk har så ondt i røven. Men vi fremlægger regnskab som loven foreskriver, og vi har en revisor på, siger Kasper Martlev.

Foreningen Karla fik i 2016 donationer for 44.211,93 kroner. Foreningen havde sammenlagt indtægter for 62.536,93 og udgifter for 59,075,45. Kasper Martlev forventer, at indsamle mere end 50.000 kroner alene til kattehjemmet i år. Foreningen Karla er ledelsesstyret uden en bestyrelse, og der afholdes ikke generalforsamling. Formanden kan til enhver tid bestemme over foreningens aktiviteter.

- Men vi er stadigvæk en forening med CVR-nummer. Det er ikke ulovligt, ikke at have en bestyrelse, fastholder Kasper Martlev.