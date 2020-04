Truende mand varetægtsfængslet

Kl. 20.30 fik politiet en anmeldelse om, at en person havde taget ulovligt ophold i en fraflyttet ejendom på Jyderupvej i Jyderup ved Vig. Derfor kørte politiet til stedet for at bortvise en 43-årig mand uden fast bopæl fra Lolland Kommune. Ved politiets tilstedeværelse blev manden oprevet og truede politiet med en lægtehammer, mens han trak sig tilbage for at forskanse sig. Politiet tog alle forholdsregler og forlod huset, mens flere betjente og hunde blev tilkaldt for at assistere med at få manden anholdt og talt til ro. Det blev til en større indsats, som resulterede i, at manden blev anholdt kl. 23.57. Ingen personer kom til skade ved anholdelsen. Han er sigtet for vold mod polititjenestemand, husfredskrænkelse og trussel på livet mod politiet.