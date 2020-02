Truede med at skyde de ansatte

I over fire år har sagen ventet på et retligt efterspil, og på fredag skal Retten i Holbæk tage stilling i en sag, hvor en 35-årig kvinde fra København, står tiltalt for en række verbale trusler mod personalet på jobcentret i Odsherred Kommune.

Den 3.december 2015 skulle kvinden, ifølge anklageskriftet, flere gange telefonisk have truet med ansat ved at sige: »Jeg skyder dig - jeg kommer og skyder dig,« eller lignende, og igen den 18.maj 2016, med truslen: »Du vil ikke have noget liv, hvis retssagen kører,« og »det vil få voldsomme konsekvenser, hvis du ikke trækker sagen.«

»Jeg synes vi har en god tone med borgerne, og vi har relativt få episoder, og generelt har vi en fredelig stemning, hvor vi bestræber os på at møde folk i øjenhøjde. Men vi har en generel regel om, at vi altid anmelder trusler til politiet, og så må de vurdere om det er noget der skal gøres mere ved. Det kan være, at der indtales en telefonisk trussel mod medarbejderne, og så laver vi et notat på sagen og orienterer politiet. Der er nogle enkelte tilfælde, hvor det er så slemt, at folk får et mødeforbud, og så kan vi holde samtalerne på politistationen. Det kan være, hvis de har opført aggressivt, og for at undgå yderligere aggressiv adfærd, så kan det være en løsning, men som sagt er det meget sjældent,« siger han til dagbladet Nordvestnyt.