Tror stadig på biogasanlæg ved Vig

En næsten tre år gammel klage over den lokalplan og miljørapport, som skal danne det planmæssige grundlag for et kommende biogasanlæg ved Vig, faldt ud til Odsherred Kommunes fordel, og det betyder, at der ingen kommunale hindringer er for at opføre et biogasanlæg.