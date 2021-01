Tim Trevor Pedersen kan mærke, at der endnu er folk i sommerhusene og at de kommer til Odden Fisk for at handle ind til den gode frokost. Foto: Marianne Nielsen

Trofaste kunder holder vinterliv i fiskehandel

Odsherred - 17. januar 2021 kl. 16:31 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen

- Jeg skal bede om to pæne rødspætter, tak.

En herre med mundbind og frakken godt oppe om ørerne, handler ind til frokosten mens fruen venter i bilen.

Klokken nærmer sig 10:30 og bliver langet stegte fiskefrikadeller, rødspætter og krebsehalesalater over disken af rutinerede hænder.

Selvom det er særdeles langt udenfor sæsonen, så holder Odden Fisk åbent hver dag.

- Her under corona kan vi mærke at her kommer flere end der plejer. Normalt ville her ikke være nogen. Men der er stadig landliggere i sommerhusene, og det kan vi godt mærke, siger fiskehusets Tim Trevor Pedersen, da Nordvestnyt stikker næsen ind i fiskebutikkens kølige hal.

I sommerperioden er stedet som fluepapir for fiske-elskende turister og fastboende, men også på en råkold torsdag, er der lidt at lave for personalet.

- Der er jo ikke så mange ting at lave, og så vil man gerne have en god frokost og kommer her for at handle, siger Tim Trevor Pedersen, der forventer at den tendens vil fortsætte, nu hvor regeringen har forlænget corona-nedlukningen af landet.