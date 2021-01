Mathias Hansen (V) vil gerne overtage borgmesterposten efter kommunalvalget i november, og han er klar med en række emner til den kommende valgkamp.

Trodser coronakrisen og gør klar til skarpe meninger i den kommende valgkamp

Odsherred - 05. januar 2021 kl. 15:25 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen

Tirsdag den 16.november er der kommunalvalg, og det får byrådsmedlemmerne i Odsherred Kommune til at skarpslibe de politiske budskaber. Vi har spurgt byrådets 25 medlemmer om hvilke politiske emner de vil have prioriteret, og svarene bringer vi over flere dage.

Allan Andersen (S) er helt klar på, hvad han gerne vil være politisk kendt for.

»Jeg vil gerne sætte en grøn dagsorden, og vil via min formandspost i Odsherred Forsyning arbejde på hurtigt og effektivitet at sætte gang i omstillingen i forhold til elimineringen af olielandsbyer ved at etablere grøn fjernvarme, og så skal vi have mere styr på at Odsherred kommer til at fremstå smukkere og mere velholdt end i dag. Sammen med erhvervslivet skal vi også have løftet samarbejdet på flere fronter. Rammerne skal udvikles og fleksibiliteten i den kommunale sagsbehandling skal prioriteres så kommunen opleves som sparringspartner frem for en stopklods, for det vil gavne erhvervslivets muligheder. Og så vil jeg arbejde hårdt for at borgmesterposten bevares på socialdemokratiske hænder med Thomas Adelskov for bordenden,« siger han.

Viceborgmester Thomas Nicolaisen (R), slår fast, at der næppe er den store forskel på partiernes holdninger lokalt, når de store streger skal slås, men der er områder, som har hans særlige opmærksomhed.

»For Radikale Venstre betyder det meget, at man kan samarbejde og finde løsninger, men også at man må stå fast på sine synspunkter, for eksempel hvis demokratiet udfordres eller tingene ikke »kører« helt efter bogen. Kulturområdet, idræts- og fritidslivet samt lokaldemokratiet savner mere opmærksomhed og inddragelse. Klima, miljø, biodiversitet CO2 reduktioner og klimaplan kommer til at præge 2021 og mange år frem. Radikale foreslog i 2019, at kommunen nedsatte et arbejdsudvalg omkring miljøtiltag, og det er nu sket, og så tror jeg, at det multikulturelle samfund kommer til at spille en rolle. For Radikale Venstre er det en styrke for et lokalsamfund som Odsherred, at forskelligheder på tværs af kulturer mødes,« siger han.

Venstres borgmesterkandidat, Mathias Hansen, vil have opprioriteret erhvervsindsatsen, og så vil ældreplejen komme til at fylde.

»Vi kommer forhåbentlig også til at tale foreningsliv og lokaldemokrati. Jeg tror, at vi har et kæmpe uudnyttet potentiale i Odherreds foreningsliv, og så er jeg træt af at vi har noget der ligner pseudoinddragelse af borgerne når vi forsøger at udvikle i kommuen. Vi er slet ikke færdige med at tale folkeskoler. Ved det seneste valg snakkede vi om struktur, nu er tiden kommet til at snakke om indhold i folkeskolen. Vi skal have en ambition om at folkeskolen er det foretrukne valg hos forældrene, og det kræver en benhård indsats blandt andet evd at lade skolerne konkurrere noget mere,« siger han.