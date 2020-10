Trodser corona og spår rekord-år

Det er svært at bevare pessimismen på Hempel Glasmuseum, som netop har lukket ned for sæson 2020.

For trods corona-nedlukning, der forsinkede åbningen halvanden måned og de efterfølgende corona-forholdsregler, så tegner alt i sol og måne til, at glasmuseets nye leder, Helle Simonsen kan holde vinterlukket med et rekordhøjt besøgstal i gæstebogen.

- Endnu er alle tallene ikke lagt sammen, men jeg har jo noteret ned i løbende, og alt tyder på et rekord-år på trods af halvanden måneds forsinkelse på grund af coronanedlukningen. Så det er lige til at få kuldegysninger af, siger hun og forudser en stigning i både besøgstal, omsætning og på besøget i glasmuseets familieaktivitet.

Hun peger på tre faktorer, der har haft afgørende betydning for, at besøgstallet er steget på glasmuseet.

Faktisk betød prisnedsættelsen, at der kom 2,5 gang så mange solgte entrebilletter, som hun havde forsøgt at forudse, da hun søgte hjælpepakken.

Det er hendes oplevelse, at coronaen har betydet, at danskerne har fået øjnene op for naturen og for hvad kultur og kulturoplevelser betyder.