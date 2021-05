Trods naboklage: Nu åbner nyt Streetfood-marked snart

Det lysner nu for at kunne åbne en midlertidig version af Strandlyst Streetfood i Odsherred, mens iværksætterne venter på en afgørelse på en naboklage i Planklagenævnet, hvor der kan være et halvt års ventetid.

Idémand og iværksætter Tonny Lynge fortæller, at streetfood-markedet efter al sandsynlighed får lov til at åbne i seks uger til sommer, på et areal hjemme på hans landejendom på Åsevangsvej ved Asnæs, hvor der i forvejen bliver holdt Asgaard Rock Festival.

Det har været et stort ønske for de involverede parter i Strandlyst Streetfood at få lov til at åbne midlertidigt, mens klagesagen står på i Planklagenævnet, for at kunne begynde at tjene penge, undgå konkurser og redde nogle af de 100 arbejdspladser, der var i udsigt på det planlagte streetfood-marked på den gamle Strandlyst-grund på Lyngen i Odsherred.