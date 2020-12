Selvom virksomheden Waste Plastic Upcycling kom ud af sidste regnskabsår med et millionunderskud, så kalder ledelse det forventeligt, fordi det var et etableringsår.

Trods millionunderskud er ledelsen ganske godt tilfreds, og forventer stor vækst det næste år

Den fire år gamle »greentech« virksomhed Waste Plastic Upcycling, WPU, der har adresse på Egebjerg Hovedgade, gik ud af det seneste regnskabsår med et millionunderskud på 2,3 mio. kr. mod 12.000 kr. i underskud året før, men det bekymrer ikke bestyrelsesformanden Niels Stielund Jørgensen, der også fremhæver, at selskabet har en positiv egenkapital på 2,38 mio. kr.

