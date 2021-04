Hvis det står til en kommunale administration, så vil sidste års midlertidige tilladelse til madboder blive gentaget ved Antikcafeen. Foto: Mie Neel

Trods massive naboklager: Embedsmænd anbefaler tilladelse til madboder

Odsherred - 11. april 2021 kl. 10:30 Af Martin Hoffmann Kønig

Det bliver et ja til endnu et år med midlertidig tilladelse til at opstille seks madboder, bar loungemusik, live musik samt en ugentlig omgang yoga, på Antikcafeens område på Rørvigvej.

I hvert fald, hvis politikerne, som de har for vane, i Odsherred Kommunes miljø- og klimaudvalg, tirsdag følger det kommunale embedsværks indstilling, for den er et klart ja.

I sin indstilling til politikerne, erkender embedsmændene, at det havde været hensigtsmæssigt, hvis man havde hørt flere af de omkringboende end man har, men også at de vurderer, at det næppe ville have bidraget med nye oplysninger.

Embedsmændene argumenterer med, at der er planlagt et større arbejde med at lave en lokalplan for området, som først bliver færdig sidst på året, så vil det give bedst mening at give endnu en midlertidig tilladelse til madboder ved Antikcafeen hen over sommeren.

Dog vil kravet være, at parkeringsforholdene i området forbedres, at madbodernes åbningstider indskrænkes til lukning klokken 21, i stedet for det ansøgte kl. 23, at toiletforholdene skal udvides ved Antikcafeen, at musikstøj skal begrænses og at der ikke må være aktiviteter på pladsen efter klokken 21.