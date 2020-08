Trods konflikt, stor ros til integrationsrådet

Først fra Gitte Hededam (S), der slog fast, at en konflikt som den, der udspillede sig sidste år, kan være ganske konstruktiv, når bare den lander godt, og hun roste rådet for at have taget til efterretning, at de er et upolitisk organ, der skal arbejde for gensidig respekt mellem forskellige kulturer, og hun slog fast, at hun glæder sig særligt over at rådet vil holde øje med, hvordan det vil forløbe efter at sprogklasserne er nedlagt.