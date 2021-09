Trods corona: Glasmuseum er kommet godt igennem sommeren

Se billedserie Koncept-udstillingen »En vase er en vase er en vase« har trukket godt efter at have høstet mange anbefalinger fra gæster, også på de sociale dier, fortæller Helle Simonsen. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Odsherred - 03. september 2021 kl. 12:09 Af Stefan Andreasen Kontakt redaktionen

Trods en langsom sæsonstart - som på landets øvrige museer - er Hempel Glasmuseum kommet godt igennem sommeren, godt hjulpet af et stigende salg i museumsbutikken, oplyser museumsleder Helle Simonsen.

- Det med at gå på museum skulle lige genstartes - det var let for folk at genfinde caféer og restauranter og deltage i mindre eller større forsamlinger omkring fodbold, men det tog lidt tid med museerne. Hos os mærkede vi det dog faktisk kun i starten af juli, under fodboldfeberen - derefter tog det fart med gæsterne, siger museumsleder Helle Simonsen.

- Vi kommer fint ud af sommeren med et flot besøgstal, skønner museumslederen.

Hun nævner, at koncept-udstillingen »En vase er en vase er en vase« har trukket godt efter at have høstet mange anbefalinger fra gæster, også på de sociale medier.

- Noget tyder på, at vi når sidste års resultat trods corona-matheden i begyndelsen af sommeren, siger Helle Simonsen.

- En del af forklaringen på vores gode resultat er, at hver gæst i gennemsnit ser ud til at have brugt mindst 75 procent mere i vores butik. Det er meget glædeligt, fordi vi har arbejdet med både indretning og indhold, så butikken har fået en bredere appel, forklarer museumslederen.

- Især glæder vi os over, at de lokale - både helårs, og dem som bor i sommerhusene - har opdaget, at butikken nu også kan bruges til gaveindkøb.

- At det ikke behøver at være større investeringer i kunstværker. Og at det ikke kræver entré at gå i butikken. Der er blevet købt mange værtinde-, bryllups- og konfirmationsgaver, siger Helle Simonsen.