Balloner er altid med til at gøre en festlig anledning lidt festligere. Og selvom der ikke bliver nogen stor prisfest for ildæsjælene i Odsherred i år, så skal der ikke mangle glimmer og guld til de små prisoverrækkelser. Foto: Marianne Nielsen

Trods aflyst stor prisfest: Masser af guld, glitter og glimmer til de små hædringer

Der er ikke sparet på gassen i guldballonerne, der hænger i en lang tæt guirlande i loftet, og på gulvet er den røde løber rullet ud - klar til at tage imod gæsterne.

Restriktioner og forbud mod at samle sig mere end ti personer, har gjort, at arrangørerne har måttet tænke ud af boksen og nedskalere festivitassen.

Men i Asnæs har Ung i Odsherred ikke tænkt sig at gå ned på glimmer, guldkonfetti og balloner og har i et lokale givet den maks gas. Unge-medarbejder Allan Richardt Jensen har stor erfaring som med ballonoppuster i storcentre rundt om i landet, så han blev naturligvis sat til at administrere ballonoppyntningen i det 49 kvadratmeter store festlokale.