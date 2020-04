Under alle omstændigheder kan festivalledelsen nu sige med sikkerhed, at der vil komme en Vig Festival i 2021. Foto: Per Christensen

Send til din ven. X Artiklen: Trods aflysning i år: Helt sikkert Vig Festival i 2021 Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Trods aflysning i år: Helt sikkert Vig Festival i 2021

Odsherred - 07. april 2020 kl. 12:47 Af Stefan Andreasen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Regeringens forlængelse af forbuddet mod store forsamlinger - august måned med - rammer sommeren i Odsherred hårdt med aflysninger af festivaler og store udendørs-arrangementer, som området er kendt for, med Vig Festival i spidsen som størst.

- Vi er ved at gå det hele igennem nu, alle vores kontrakter, for at få overblik over økonomien, og om vi kan bruge regeringens nye hjælpepakke, siger festivalformand Ole Larsen.

- Heldigvis har vi lavet tre gode festivaler i træk med overskud. Nu håber vi, at vi kan få gavn af hjælpepakken, så festivalen måske kan gå i nul og undgå underskud. Under alle omstændigheder kan vi sige med sikkerhed, at der vil komme en Vig Festival i 2021, siger Ole Larsen.

- Vi vil meget hurtigt melde ud om billetsalget. Vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at løse det, så alle gæster føler sig ordentligt behandlet, indenfor de rammer der er til rådighed, siger Ole Larsen, der sammen med de andre musikfestivaler mødes over internettet med Dansk Live om en fælles håndtering af billetsalget, Siger festivalformanden.

Ud over Vig Festival vil forbuddet mod store forsamlinger ramme klassi-

ske Odsherred-begivenheder som blandt andet Nakkefestivalen, Ovnhus Kunsthåndværkermarked, Vig Sommermarked, Vig Tuske- og Kræmmermarked, Nykøbing Rørvig Jazz Festival, Asgaard Rock Festival, open air med Lars Lilholt Band i Vig og Geopark Festival.