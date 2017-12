Send til din ven. X Artiklen: Trio nægter pengeskabskup Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Trio nægter pengeskabskup

Odsherred - 16. december 2017 kl. 10:15 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I sagen om pengeskabskuppet mod Danske Banks filial i Nykøbing natten til den 30. juni i år nægter alle tre tiltalte sig skyldige og erklærer, at de intet vidste om, hvad der gemte sig under presenningen på den trailer, de kørte fra Vig til Egå nær Aarhus.

Trioen, der i går i Retten i Holbæk nærmest samstemmende nægtede sig skyldig i størstedelen af de 11 forhold, de samlet set var anklaget for, er en 46-årig kvinde, hendes 27-årige kæreste og hendes 22-årige søn.

I tiden omkring gerningstidspunktet boede de alle under samme tag på en ejendom i Holbæk og lå efter egne udsagn i deres senge og sov, og fredag morgen mødtes de med en mand, der allerede er dømt for sin medvirken, for at følges med ham til et værksted i Egå, hvor den 27-åriges bil skulle repareres.

Både kvinden og den 27-årige, der havde en polsk tolk med, forklarede i retten, at de ikke tænkte over, hvad en trailer med presenning skulle med for, og de spurgte ikke ind til, hvad den indeholdt.

- Det vidste jeg først, da politiet stod på værkstedet, forklarede den 46-årige kvinde.

Kvindens 22-årige hjemmeboende søn ønskede ikke at udtale sig. I stedet blev der læst op fra en afhøringsrapport fra den 8. september 2017, hvor han erkendte ejerskabet til det oversavede, skarpladte haglgevær, som blev fundet i moderens og kærestens dobbeltseng ved ransagningen af hjemmet. Der havde han gemt det, da han frygtede, at hans kæreste ellers ville finde det. I afhøringen understregede han, at de øvrige i huset ikke kendte til våbnet.

