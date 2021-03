Tredje gang er lykkens gang: Så er der fundet en ny dato for Poul Krebs-koncert

- Vi satser på, at det bliver med de restriktioner, der var gældende i slutningen af 2020. Med et siddende publikum og med det antal billetter, der er solgt, kan vi godt være i Borren. Jeg tror på, at det kan lade sig gøre den 8. maj, siger Anders Munch, formand for Musik og Kultur i Odsherred, MOKIO.