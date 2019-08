Se billedserie Høve Bylaug med oldermand Peter Arnfeldt har sammensat et omfattende program under geopark-festivalen. Foto: Per Christensen Foto: Per Buurgaard Christensen

Send til din ven. X Artiklen: Tre travle festivaldage i Høve Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Tre travle festivaldage i Høve

Odsherred - 02. august 2019 kl. 19:32 Af Torben Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Geopark Festival-programmet indeholder aktiviteter over hele herredet. Men ingen steder er aktivitetskalenderen så tætpakket som i Høve. Her har bylavet nemlig for andet år i træk sat et program sammen med et utal af oplevelser fra fredag til søndag. Og alle tilbuddene er gratis.

- Vi vil gerne støtte op om geopark-festivalen, men samtidig vil vi også gerne vise, at vi er stolte af at bo her i Høve, siger oldermand Peter Arnfeldt.

Programmet i Høve begynder fredag aften med et serie filmarrangementer. Her vil der være rundvisning og historier om filmmanden Ole Olsens tid i Odsherred. Kl. 21.30 vises Ole Olsens stumfilm Løvejagten, som er fra 1927. Open Air Bio byder også på andre film og lokale reklamefilm.

- Vi har et rigtigt godt samarbejde med Vig Bio, som hjælper os med Open Air Bio, pointerer Peter Arnfeldt.

Lørdag byder blandt andet på børneaktiviteter som krible-krable-tur med naturvejleder og geoguide Dorthe Pedersen, man kan indsamle vilde urter, som skal bruges til pandekager, og Dansk Jægerforbund tilbereder fasaner og steger dem over bål.

I løbet af lørdagen er der også et arrangement om genforeningsstenen, og Michael Andersen fortæller om Ole Olsens univers. Steen Jørgensen vil på en vandring rundt i Høve fortælle om drabelige mord og gerningsmænd, galgebakken og Tinghuset.

Mange vil se cykelløb

Lørdag aften byder på fællesspisning (muslingebuffet), og og senere er der musik og dans mellem halmballerne. Her står Hillbilly Bones Duo for passende country-og westernrytmer.

- Vi har også en rodeotyr og præmier til de dygtigste, fortæller Peter Arnfeldt, som bemærker, at den særlige Høve-pølse naturligvis også kan købes i år.

- Pølsen er udviklet i samarbejdet med Dragsholm Slot og indeholder blandt andet vild dild, siger Peter Arnfeldt.

Søndagen står i cyklingens tegn. Mellem kl. 7 og 15 afvikles nemlig Geopark Bjerg Grand Prix. Den første rytter sendes afsted kl. 7.15 fra Høve Stræde.

- Her kommer helt sikkert rigtig mange mennesker. Jeg tror, der kan komme mellem 800 og 1000 til cykelløbet, siger Peter Arnfeldt.

Som nævnt vil Høve Bylaug med de mange aktiviteter gerne slå et slag for landsbyens fortrin.

- Potentielle tilflyttere kan opleve, at vi har det hyggeligt i Høve, og at vi kommer hinanden ved, uanset hvad vi beskæftiger os med til dagligt. Vi har på det seneste fået flere børnefamilier til Høve, så der er ved at ske et generationsskifte i landsbyen, siger Peter Arnfeldt, som også med tilfredshed kan notere, at landsbyen i det sidste år har fået to nye erhvervsdrivende, en murer og en frisør.

- Det er vi rigtigt glade for, og vi tror på, at bylavet aktiviteter, også i forbindelse med fibernettet, er med til at gøre det nemt og rart at blive en del af landsbyen på toppen, smiler oldermanden.