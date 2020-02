Deltagelsen i Odsherred Legene i Højby droppes til fordel for en fælles aktivitetsdage i geoparken for eleverne i Egebjerg, Odden og Nykøbing. Foto: Peter Andersen

Tre skoler dropper traditionsrigt skole-OL

Igennem flere år har elever fra folkeskolerne i Odsherred haft tradition for at samles til skole-OL på Højby skole en gang om året. Men i år bliver det ikke med deltagelse af elever fra Odden, Egebjerg og Nykøbing.

Af seneste nyhedsbrev skriver skoleleder for de tre skoler, Helle Bender Justesen, at man i stedet vil lave en fælles skoledag fyldt med aktiviteter geoparken for alle elever, hvor de skal være sammen på kryds og tværs i konkurrencer, lege og spil.

Skolerne har ligeledes valgt at arbejde med en SFO-dag for alle SFO-børn på de tre skoler.

- Vi er selvfølgelig kede af, at skole ONE (Odden, Nykøbing, Egebjerg, red.) trækker sig ud af dette, i vores optik, fantastiske arrangement, men har respekt for deres beslutning om at bruge ressourcerne på at opbygge deres fælles skole. Vi fortsætter OL som hidtil, og glæder os til dagen hvor jo også kommunens friskoler er inviteret til dyst, leg, samvær og kammeratskab, oplyser skolelederen til Nordvestnyt.