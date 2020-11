Tre partier er enige: Byrådet skal erkende, at de tog fejl

Ankestyrelsen har bedt byrådet i Odsherred Kommune forklare, hvorfor et forslag fra de Radikale, SF og Enhedslisten om at sende et kommunalt brev og anmode om flere flygtninge, for at kunne hjælpe flygtningebørn væk fra kummerlige forhold på Lesbos, blev nægtet behandlet i oktober

De tre partier er gået sammen, og står det til dem, så erkender byrådet i aften, at de tog fejl, og så slår de fast, at de mener, at byrådets afslag var en forskelsbehandling fra tidligere praksis, fordi byrådet den 26.maj 2015 behandlede et forslag fra Enhedslisten om kommunal boykot af varer fra Israel. Et forslag, som byrådet valgte at behandle, hvor Venstre, Socialdemokratiet og DF stemte for et ændringsforslag om, at emnet hørte til landets udenrigspolitik, og kun ville have en symbolsk virkning.