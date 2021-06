WPUs bestyrelsesformand Niels Stielund, tv., og direktør Niels Bagge i et af de reaktorrør, som skal anvendes på WPUs kommende fabrik i Fårevejle.

Send til din ven. X Artiklen: Tre nye fabrikker og millardomsætning på vej: Virksomhed suser afsted Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Tre nye fabrikker og millardomsætning på vej: Virksomhed suser afsted

Odsherred - 21. juni 2021 kl. 06:45 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen

Det skal være slut med at frygte forurening fra virksomheden Waste Plastic Upcycling, WPU, i Egebjerg. Virksomheden omskaber affaldsplastik til olie ved en særlig pyrolyse teknik, og har tidligere været ramt af uheld på anlægget i Egebjerg.

Men nu har de investeret henved tre millioner kroner på en ny skorstensløsning på fabrikken på Egebjerg Hovedgade 27, og bestyrelsesformand, Niels Stielund, er sikker på, at det er til gavn for hele byen.

»Vi har bestilt en moderne fakkelløsning til afbrænding af overskudsgas fra produktionen, således at vi ikke længere er tilsluttet den gamle eksisterende løsning på adressen. Med den nye løsning, der leveres af Gastech A/S sammen med deres tyske leverandører, og som er skræddersyet til netop denne type gas, opnår vi en endnu renere forbrænding fra anlægget og Odsherred Kommune har allerede givet deres godkendelse til opsætning af den nye løsning. Det er vigtigt at påpege, at gassen fra anlægget der forbrændes i faklen, stadig er den helt rene, kontrollerede og godkendte gas, men at det alene er forbrændingen der optimeres,« siger han.

Den nye skorstensløsning skulle fungere allerede fra juli måned.

Nye fabrikker på vej Selvom WPU har foretaget store investeringer i Egebjerg, så er anlæggets fremtid kun tænkt som testanlæg, for planerne er at virksomheden skal rykke til Fårevejle, hvor de har købt en større erhvervsgrund på Højgårdsvej, hvor WPU vil opføre en ny fabrik.

Derudover har WPU, ifølge bestyrelsesformanden, fremskredne planer om at opføre fabriksanlæg i både Esbjerg og Nakskov, og at det går rigtig stærkt for dem bekræfter de hos Erhvervshus Sjælland, der har udpeget WPU til en ud af 20 såkaldte »man of the moon« virksomheder.

En udpegning, der kun tilfalder virksomheder, som antages at have et ekstraordinært skaleringspotentiale, og mulighed for snarligt at nå en milliardomsætning. Noget, der glæder Niels Stielund.

»Det er naturligvis en stor anerkendelse af den indsats vi har gjort, at vi er kommet med i dette netværk af andre grønne virksomheder med stort potentiale, og det er vi meget ydmyge over for. Vi kan i dette netværk drage stor nytte af andre grønne virksomheder med erfring og potentiale inden for den grønne omstilling i vores samfund,« siger han.