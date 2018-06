Politikerne skal nu vælge, hvilke skolestrukturmodeller der skal sendes i høring. Her er det Lis Ingemann (S) ved dialogmødet i Asnæs. Foto: Per Christensen

Tre modeller: To, fire eller seks skoler

Foran politikerne i Odsherreds børne- og uddannelsesudvalg ligger nu tre modeller for en skolestruktur for folkeskolen i Odsherred. Nordvestnyt bringer i dag et overblik over modellerne, som i mere eller mindre grad decentraliserer ledelse, økonomi og kompetencer. Alle tre scenarier tager afsæt i syv hovedkonklusioner fra otte dialogmøder på skoleafdelingerne i april, samlet og opsummeret af konsulentfirmaet Rambøll.

Fælles for alle tre modeller er, at man bibeholder de nuværende overbygningsskoler i Fårevejle, Asnæs, Højby og Nykøbing uændret, og at der åbnes op for et frit valg af overbygningsskole uafhængigt af bopæl. Der er umiddelbart ikke udsigt til at Vigs ønske om en overbygning imødekommes.