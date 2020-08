Tre milimeter fra skybrud

Carstenn Barløse fra Næsgården i Asnæs fortæller, at der fra midnat til torsdag morgen blev målt ikke mindre end 70 millimeter regn i regnmåleren. Pressechef hos DMI, Anja Fonseca, fortæller at der blev målt 55,8 millimeter på vejrstationen på Gniben, og at Odsherred var ganske få millimeter fra det der kategoriseres som »skybrud«, som er 15 milimeter regn på en halv time. I Odsherred blev den kraftigste regn målt til 14,7 millimeter.