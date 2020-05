I sidste uge blev alle medarbejdere og alle beboere på plejecenter Bakkegården, i Hørve, testet. Her blev èn medarbejder testet positiv.

Tre medarbejdere er smittet med corona

For en uge siden blev alle medarbejdere og alle beboere på plejecenter Bakkegården, i Hørve, testet for covid-19 smitte.

Nu er resultatet kommet, og det viste sig, at èn medarbejder er testet positiv.

Alle medarbedjere og alle beboere bliver testet igen, og samtidig udsættes de udendørs pårørendebesøg på Bakkegården, indtil der er sikkerhed for, at det er sundhedsmæssigt forsvarligt.

Centerchefen slår fast, at kommunen samarbejder med region Sjællands præhospitale enhed om at håndtere smittesituationen, og så understreger hun, at der er tale om tre positive tests i tre adskilte grupper og på tre forskellige matrikler.