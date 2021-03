Tre for mange i skuret, da politiet kom forbi

Politiet lagde torsdag omkring kl. 13.40 vejen forbi Nykøbing Sj. lystbådehavn for at lave et Covid-19 tilsyn, da der var mistanke om at en gruppe på mere end fem personer havde forsamlet sig i et skur på havnen. Og ganske rigtigt, så traf patruljen otte personer, i alderen 52-69 år, som havde taget ophold i skuret, som var på omkring 8 kvadratmeter, oplyser Midt- og Vestsjællands Politi i døgnrapporten.