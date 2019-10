Tre drenge inspirerer andre unge: Nu kan en af dem vinde 17.000 kr.

Ung i Odsherred har offentliggjort de nominerede til året Ungekulturpris - en pris der hvert år gives til en ung, der gør noget særligt, for at inspirere andre unge i Odsherred. Og i år er det alene drenge i nomineringspuljen, og en af dem kan blive modtager af både hæder, ære og ikke mindst 17.000 kroner for sin indsats. Det er andre unge, der har indstillet de tre unge mennesker, for deres inspirerende måde at være på.

Inspirerer på ny HF-linje

Jonas Ingemann Graver er HF-elev på Odsherreds Gymnasium og også han inspirerer andre unge ved at være et godt eksempel. I indstillingen står der blandt andet at Jonas er en hjælpsom ung mand, der stiller op, når andre har brug for det. Han har været meget engageret i at etablere et godt studiemiljø på den HF-linje, der blev oprettet sidste år på gymnasiet. Også en særlig indsats på ungefolkemødet for nylig også bliver fremhævet i nomineringen. På folkemødets dag for unge var han aktiv i workshops og tog ansvar for at lave blindsmagning for unge.