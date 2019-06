Travl weekend i rideklub

Der kan næsten meldes »fuldt ridehus« - og ride- og springbaner - i Odsherreds Rideklub, som den næste weekend, den 4. til den 7. juli, er vært for et af Sjællands største ridestævner, D4 Horseshow. Stævnet holdes på rideklubbens rideanlæg på Nykøbing-Slagelsevej i Hønsinge ved Vig, og er et samarbejde med Vemmelev Rideklub. Med 53 dressur-klasser og 39 springklasser, og godt 1000 tilmeldinger fra ryttere helt ned under 10 år til de mange konkurrencer, kan der forventes en del trailertrængsel på vejene i området, når de mange familier kører til og fra. Den samme hest kan dog sagtens deltage i flere klasser og med samme og forskellige ryttere. Det er 8. gang klubben er vært ved det store stævne, som for mange hestefamilier benyttes til at holde en miniferie i Odsherred. Nogen har lejet sommerhus, og godt 100 har lejet en teltplads på stedet. Det tilrejsende heste skal også have et sted og bo, og her er de 186 af de 200 hestebokse, som stilles op til stævnet, blevet booket. Der er gratis adgang for publikum til stævnet,