Travl helsemesse

I salen tilbyder standene behandlinger, der strækker sig over et bredt spektre af fysisk såvel som mental sundhed. Fra magnetsmykker og healing, til zoneterapi og en snak med afdøde. Der er noget for enhver, der interesserer sig for det sjælelige og spirituelle.

En flok engagerede publikummer sidder klar i foredragslokalet, for at høre Birgitte Kristensen fra Vallekilde fortælle om telepati med dyr og planter. Hun har altid haft en særlig evne til at kommunikere med dyr, som hun begyndte at dyrke for cirka 20 år siden.