Trappen med de 25 fredede trin

De første 25 trin fra stenen og ned, får vi nok aldrig lov til at skifte, siger Benjamin Dyre, som er natursagsbehandler og miljøplanlægger i Odsherred Kommune.

Han står for kommunens vedligehold af oldtidsminder, og derfor er det også ham, som har haft kontakten med Høve Bylaug i sagen om udskiftningen af trappen på Esterhøj.

- Det er på flere områder en kompliceret sag. For det første er højen privatejet af Hjemmeværnsgården i Høve, som også er med i bylauget. De har i princippet ejendomsretten over højen. Fordi trappen strækker sig op ad en gravhøj, er den øverste del af trappens trin fredet gennem Kulturarvstyrelsen. Kommunen har selvfølgelig også en interesse i, at trappen fungerer, siger han.