Gina Larsen trak sig som formand for Odsherred Kommunes integrationsråd, fordi hun følte de forsøger at stække rådets ytringsfrihed. Foto: Stefan Andreasen

Send til din ven. X Artiklen: Trak sig efter skideballe fra politikerne Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Trak sig efter skideballe fra politikerne

Odsherred - 08. oktober 2019 kl. 19:51 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De blev behandlet som små børn, der skulle stå skoleret for de utilfredse politikere i økonomiudvalget, fordi de havde formastet sig til at deltage i en protest imod det, de opfatter som en inhuman udlændingepolitik.

Sådan beskriver Gina Larsen det møde som hun og integrationsrådets næstformand var indkaldt til i økokonomiudvalget. Et møde, der fik hende til at trække sig som formand, og selvom hun er stærkt berørt af beslutningen, så kunne det ikke være anderledes.

»Det er jo os, der møder de mennesker, som bliver udsat for landets flugtningepolitik. Det er os, der står over for de her mennesker, som næsten ikke kan være i sig selv af angst for at blive sendt ud af landet. Det prøvede vi at forklare politikerne, men det virkede som om de havde besluttet sig for, at rådets forretningsorden skulle laves om, så vi ikke kunne gøre den slags fremover,« siger hun til dagbladet Nordvestnyt.

At integrationsrådet var i sin gode ret til at være medarrangør af en demonstration umiddelbart før folketingsvalget i juni, fremgår af rådets forretningsorden, hvor der bl.a. står, at integrationsrådet af egen drift kan afholde arrangementer og møder, når rådet finder det relevant og der er enighed om det i rådet.

Ifølge Gina Larsen førte mødet med politikerne til, at de krævede en ændring af rådets forretningsorden, med det vil stække rådets mulighed for at ytre sig.

»Området er så politiseret, og politikerne er ikke selv i nærheden af de mennesker det handler om. Byrådet interesserer sig jo ikke for integrationsområdet. De har for eksempel aldrig inviteret integrationsrådet til et møde, men når vi så bruger vores ret til at ytre os, så skal vi lukkes ned,« siger hun.