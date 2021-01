Knivdrabet på den 29-årige ansatte på opholdsstedet Ørbækskilde har givet anledning til, at alle procedurer skal gennemgås på opholdsstedet.

Tragisk knivdrab giver anledning til at tage ved lære

Odsherred - 13. januar 2021 kl. 18:20 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen

Det hvide hus på Riisvej 18, i Veddinge, hvor en 29-årig ansat på opholdsstedet Ørbækskilde, blev knivdræbt den 30.december, er ejet af fonden Livsværk, der holder til på Frederiksberg, og har rødder i en over 100 år gammel kirkelig organisation.

Livsværk arbejder for at skabe bedre vilkår for udsatte børn og unge, hvilket de gør ved at bistå henved 20 institutioner, blandt andre Ørbækskilde.

Det er her, at Ørbækskilde køber sig til administrativ hjælp, Livsværk har en plads i Ørbækskildes bestyrelse og bistod i dagene efter drabet med faglig »back up.«

Alt skal ses efter Livsværks generalsekretær Ebbe Lorenzen, er berørt af den tragiske hændelse, og selvom han slår fast, at de ikke har noget med opholdsstedets daglige drift at gøre så var de med til at rekvirere vikarer for at Ørbækskilde kunne opfylde de strakspåbud som de fik af Arbejdstilsynet.

Ebbe Lorenzen garanterer, at der vil blive hentet læring til fremtiden ud af drabet, og at alle procedurer nu ses efter i sømmene.

»Det vigtige lige nu, er, at vi er transparante, og at vi skal lære af det her, men også at vi må vente på den redegørelse, der bliver lavet, og har der været svigt skal det frem, og det er klart at alle procedurer bliver gået igennem efter en så tragisk hændelse,« siger han.

FOA Vestsjælland har tidligere været ude og slå fast, at der ikke var personaleressourcer nok på Ørbækskilde, og de har opfordret politikerne til, at man bør indskrive en minimumsnormering i arbejdsmiljøloven.

Nordvestnyt har spurgt både Ørbækskildes bestyrelsesformand og leder om drabet får dem til at ændre opholdsstedets personalenormeringer, så de på den måde kan sikre, at de ansatte ikke i fremtiden vil stå i en situation, hvor de er alene med fire beboere.

Ingen af dem har ønsket at svare på spørgsmålene.

