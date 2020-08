Trafikken har denne sommer været særdeles tæt i Grønnehavestræde og andre veje tæt på Algade i Nykøbing. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Trafikkaos i Nykøbings bykerne Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Trafikkaos i Nykøbings bykerne

Odsherred - 07. august 2020 kl. 08:14 Af Torben Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Eder og forbandelser er blevet udslynget en del i Grønnehavestræde i denne sommer. Udbruddene kommer uvidende turister, beboere og forretningsdrivende. Turister kører ned nemlig ad strædet i et lønligt håb om at kunne parkere tæt på gågaden. Turisterne finder så ud af, at det er umuligt at holde på strædet, og så skal de vende - og det kan skabe nogle uoverskuelige situationer, når der også er varebiler eller renovationsbiler - i horisonten. Og nogle turister vælger så at parkere på private parkeringspladser, hvilket skaber frustrationer hos ejerne og beboere i omegnen. Jørgen Gravesen, mediekonsulent i Sjællandske Medier, som holder til i Grønnehavestræde, peger på, at en bedre skiltning kunne være løsningen.

- Tidligere stod der et skilt på Grønnehavestræde, der fortalte, at der var gågade forude. Så kunne turisterne vende ved Boligselskabet af 1942's boliger og undgå at køre længere frem med trafikkaos til følge, siger Jørgen Gravesen.

Signe Skovgaard, afdelingsleder i Center for Miljø og Teknik, oplyser, at kommunen ikke foretager nogen egentlig evaluering af sommerens trafik, men at man ser på de henvendelser der kommer, og at en medarbejder nu vil se nærmere på Grønnehavestræde.