Trafikkaos: Kampesten lå midt på vejen

Se billedserie Stenen lå ude på kørebanen, men på grund af tåge og nedsat sigtbarhed nåede en række bilister at påkøre stenen, før den blev fjernet.

Odsherred - 14. marts 2018 kl. 09:56 Af Helene MacCormac Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Jeg kan ikke bevise noget, men kunne godt have en mistanke om, at den sten ikke er trillet ned ad Høve Stræde ved egen hjælp, siger Helge Fredslund fra Hørve.

Mandag aften ved 21-tiden var han i sin bil på vej hjem. Tågen og regnen sænkede sigtbarheden gevaldigt, så der blev kørt med forsigtighed.

- På Høve Stræde bemærkede jeg, at bilen foran mig bremsede, og slog et sving. Jeg kørte videre, og pludselig lød der et kæmpe brag, og noget ramte min bil, som blev bragt ud af kurs, og hoppede fremad, fortæller Helge Fredslund.

For ikke at skabe trafikalt kaos, listede han videre med bilen op ad bakken, og kørte ind til siden i Høve by. Her holdt også den forankørende bil med katastrofeblinket tændt.

- Vi vidste ikke hvad der var sket, eller hvad det var, vi begge havde ramt med vores biler, siger han.

Det viste sig at være en 15-20 kilo tung kampesten, som af uforklarlige årsager havde ligget midt på kørebanen. Ifølge Helge Fredslund var der mindst fem biler, som nåede at påkøre stenen og få skader på skærme og undervognen, inden stenen blev fjernet.

Helge Fredslund var bekymret for, hvem der kunne have anbragt stenen. Om det var et uheld eller hærværk. Han valgte derfor at anmelde sagen til Midt- og Vestsjællands Politi, da han kom hjem.

- De gad tydeligvis ikke høre på mig, men bad mig bare om at kontakte mit forsikringsselskab. Det kunne jeg sgu da godt selv regne ud. Efter min mening kunne politiet godt have optaget rapport, hvis der nu var tale om, at nogen har lagt stenen der med vilje, siger Helge Fredslund.

Pressemedarbejder Martin Bjerregaard fra Midt- og Vestsjællands Politi kan ikke bekræfte, at politiet har modtaget en anmeldelse.