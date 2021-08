Træt af grim gåtur i bymidten

- Vi skal også have en styrket dialog med private husejere og udlejere i byerne. Jeg foreslår, at der oprettes lokalråd i Nykøbing og Asnæs, som skal være med til at lave langstrakte handleplaner for bymidten. Det er da et paradoks, at vores to største byer, som burde have flest muskler, har sværest ved at løfte bymidten, siger Michael Kjeldgaard.