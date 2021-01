Tenninsbanen i lethallen ved Vig Skole. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Send til din ven. X Artiklen: Trængt tennisklub søger om lokaletilskud Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Trængt tennisklub søger om lokaletilskud

Odsherred - 29. januar 2021 kl. 15:28 Af Jesper Danscher Kontakt redaktionen

Da Vig Tennisklub fik overdraget lethallen i Vig fra Odsherred Kommune, kvit og frit i februar 2017, var aftalen, at klubben så ikke kunne søge lokaletilskud.

Det fremgår af det knap fire år gamle overdragelsesdokument.

Men nu kniber det med at få økonomien til at hænge sammen i klubben, der ved årskiftet 2019/2020 havde 109 medlemmer, hvoraf de 33 var under 25 år.

»Foreningen anfører i sin ansøgning, at en presset økonomi er årsagen til, at man nu anmoder udvalget om at dispensere fra ovenstående betingelse i overdragelsesdokumentet. Foreningen oplyser følgende årsager til denne situation:

· I forbindelse med overtagelse af hallen anvendte foreningen stort set alle sine opsparede midler til etablering af nyt gulv, etablering af lysanlæg, udendørs hegn om hallen samt etablering af redskabsrum - i alt i omegnen af 400.000 kr.

· For at sikre, at foreningens aktiviteter er så attraktive og tilgængelige som muligt, har man besluttet at fastholde et lavt medlemskontingent«, skriver klubben i sin henvendelse til kommunen.

Vig Tennisklub fik i 2020 15.785 kr. i lokaletilskud til klubhus samt 6.342 kr. i aktivitetstilskud.

I ansøgningen gør klubben opmærksom på, at driften af hallen løber op i ca. 10.000 kr. pr. år. Dette dækker udgifter til strøm til loftslys, vedligehold af loftarmatur, vedligehold af dørpartier, maling af træværk samt rengøring af vægge.

Nu beder klubben kultur og folkeoplysningsudvalget om at få lokaletilskud til hallen også.

Forvaltningen har regnet sig frem til, at klubben med den nuværende medlemssammensætning vil kunne få 7500 kroner i tilskud.

Udvalget træffer sin beslutning på tirsdag den 2. februar.