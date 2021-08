Se billedserie Arrangørerne fra Vig er i positiv forhandling med Lars Lilholt om betingelserne for koncerten den 14. august. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Trægt billetsalg til Lilholt-koncerten i Vig

Odsherred - 06. august 2021 kl. 16:43 Af Stefan Andreasen Kontakt redaktionen

Ligesom til de fleste koncerter for tiden går billetsalget til Lars Lilholt på kræmmerpladsen i Vig lørdag den 14. august lidt for trægt, efter arrangørernes mening og budget.

- Vi ved godt, at der nærmest er tradition for, at folk lige ser vejrudsigten an, og at der kan blive solgt mange billetter i de kommende dage. Men - vi ville godt have solgt nogle flere på nuværende tidspunkt.

- Vi ligger på 560 billetter - der er kommet lidt gang i salget de sidste par dage, men det går stadig for langsomt, siger Jørn Dyhrberg Hansen.

Han er formand for FK Odsherred, der arrangerer Lilholt-koncerten sammen med Vig Tuske- og Kræmmermarked og Vig Familieby, efter at den i mange år har været en fast tradition på p-pladsen ved Pottegården på Ellinge Lyng.

Det langsommelige billetsalg har fået arrangørerne til at kigge budgettet efter med en tættekam og lede i krogene efter besparelser, så koncerten kan gennemføres - også med et for lavt billetsalg.

- Vi afventer lige nu en tilbagemelding fra Lars Lilholts manager, som vi er i positiv forhandling med. Og så ser vi lige tiden an weekenden over og tager søndag stilling til, hvad vi gør.

- Som foreninger er vi villige til at tage et vist tab for at holde fast i Lilholt-traditionen og markere, at nu er den rykket til kræmmerpladsen i Vig.

- Men der er selvfølgelig også grænser for, hvor stort et tab, vi vil tage, så det skal vi lige holde et møde om på søndag, siger FK Odsherred-formanden.