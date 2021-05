Træet tog datters liv i ulykke: Nu er Ronjas træ på vej hjem i haven

Et særligt træ på Tuborgvej gav tirsdag morgen lige så stille efter for motorsavens insisterende tænder og lagde sig ned på den regnvåde mark.

For godt fem år siden tog træet 19-årige Ronjas Bruun Hansens liv i en soloulykke, og siden har netop det træ haft en særlig plads hos de efterladte. Derfor var Ronjas mor hurtig til at skrive til Odsherred Kommune og høre om træet kunne blive hendes, nu hvor der alligevel skulle gøres plads til en cykelsti mellem Dragsmøllevej og Adelers Alle.

Det kunne det, og tirsdag morgen kom entreprenøren med motorsaven og afsluttede et tragisk kapitel i Tuborgvejens og familien Bruun Hansens historie. Nu begynder et nyt kapitel. Træet skal træet hjem i familiens have, men skal først omkring en skulptør, der skal omdanne stammen til en smuk ung kvinde omgivet af blomster en ugle og et egern - Ronjas yndlingsdyr. Så fin en skæbne får de øvrige træer på Tuborgvej næppe, der fældes for at gøre plads til en længe ventet cykelsti.