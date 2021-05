Trædrejer til kunstdage: Jeg snakker med træet og mærker, om jeg føler noget

Ligesom en kunstmaler, en keramiker eller en billedhugger har trædrejer Jørgen Nordskov, Hovedgaden i Grevinge i Odsherred, blikket rettet på særlige mønstre, snoede linjer, filtrede spændingsfelter, kontraster, strukturer, dimensioner, skæve former, ujævne overflader, når han skaber sine imponerende værker ved at dreje og udhule i træ.

- Træets form og opbygning inspirerer mig til, hvad jeg skal dreje i netop det stykke træ for at få det smukke frem, fortæller trædrejeren.

På lageret står en kæmpe-knude parat fra en douglas-gran. Og ude ved indgangen står en over 100 kilo tung knude fra et birketræ, hvor man kan se, at der stadig sidder et stykke af den karakteristiske stamme.