Se billedserie Det store træ ramte heldigvis ingen mennesker, men der skal bygges nyt plankeværk hos Jørgen Johansen og Bodil Wendeløv, som bor på den anden side af Lyngvejen, overfor de døde og skrøbelige træer.

Send til din ven. X Artiklen: Træ væltede ned over trafikeret vej: Kunne have kostet menneskeliv Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Træ væltede ned over trafikeret vej: Kunne have kostet menneskeliv

Odsherred - 09. september 2020 kl. 14:15 Af Helene Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Det kunne have kostet menneskeliv, hvis det var sket i nat, eller det havde ramt en bil eller en cyklist, siger Jørgen Johansen.

Onsdag formiddag lagde et 15 meter højt grantræ sig ned over Lyngvejen. Heldigvis kom der ingen til skade, men for Jørgen Johansen og hans kone Bodil Wendeløw, som har sommerhus lige overfor det sted, hvor træet havde stået, var det mange års bekymringer, som blev bekræftet.

- Vi har holdt øje med de træer i fire år, siden vi konstaterede, at der var flere af dem, som var gået ud. Vi henvendte os derfor til Odsherred Kommune, hvor vi hver gang fik det svar, at kommunen ikke kunne gøre andet, end at rette henvendelse til grundejeren, og bede denne fjerne træerne, siger Jørgen Johansen.

Ægteparret har været bekymrede for, hvis væltede træer ville ramme deres gæstehus, som er placeret tæt ud til vejen.

- I dag slap vi med et knust plankeværk, men det kunne let været gået meget værre, siger han.

Træet der væltede onsdag skabte trafikale problemer, men blev hurtigt fjernet af et hold fra Forstas, som står for renhold i Odsherred Kommune, som tilfældigvis kom forbi.

- Jeg kan ikke forstå, at Odsherred Kommune ikke har reageret. Det er som at slå i en dyne, når vi har henvendt os til dem, sig Jørgen Johansen, som nu er endnu mere bekymret for, om flere af de døde træer på genboens grund, vil vælte.

Chef for natur-, miljø og trafik i Odsherred Kommune, Kirsten Gyalokay, har ikke hørt om den konkrete sag.

- Vi kan ikke kontrollere alle træer langs kommunens veje. Jeg kan kun henvise borgeren til at tage kontakte grundejeren, som har ansvaret for træerne, siger Kirsten Gyalokay.

Odsherred Kommune vil dog se nærmere på de juridiske forpligtigelser i sagen.